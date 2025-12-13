Ravenna, furgone prende fuoco al distributore Eni: tre persone intossicate

Momenti di grande apprensione questa mattina alle 7.30 a Ravenna, quando un violento incendio ha avvolto un furgone parcheggiato davanti al bar del distributore Eni di via Faentina. Il locale, molto frequentato nelle prime ore del mattino, era affollato di clienti quando, per cause ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri, il mezzo ha improvvisamente preso fuoco.

Il proprietario del veicolo e i gestori del bar hanno tentato di domare le fiamme con gli estintori, ma l’incendio si è rapidamente intensificato rendendo necessario l’intervento urgente dei Vigili del Fuoco. Una densa colonna di fumo nero si è alzata verso il cielo, visibile da diverse zone della città.

L’insegna del bar è stata danneggiata dal calore e le fiamme hanno provocato alcuni danni anche all’area circostante. Tre persone sono rimaste intossicate dal fumo e sono state trasportate in ospedale per accertamenti.

Il furgone è stato completamente distrutto. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ravenna, che hanno effettuato i rilievi di legge e avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.