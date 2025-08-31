Momenti di tensione nella giornata di ieri durante un controllo di routine della Polizia di Stato. Un uomo, alla guida di un’auto, alla vista degli agenti ha tentato di darsi alla fuga invertendo repentinamente il senso di marcia. Nonostante i segnali acustici e luminosi delle Volanti e l’intimazione all’alt, il conducente ha proseguito a velocità sostenuta fino a quando la sua corsa si è conclusa contro alcune panchine sul marciapiede.

Bloccato dagli agenti, l’uomo è apparso in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcol. Già gravato da precedenti per violazioni al Codice della Strada, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Nella mattinata di ieri il Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto e, in considerazione della sua pericolosità, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana presso gli uffici di polizia.