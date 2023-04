Una ravennate di 62 anni è finita nei guai dopo aver regalato un cellulare alla nipotina di 6 anni. Tutto inizio quando la mamma della bambina ha scoperto in quel cellulare delle foto hard, di vibratori, adulti ritirati nudi e poi foto della stessa bambina nuda o seminuda.

La madre ha dopo scoperto anche un account Facebook, con nome e cognome della figlia, aperto dalla stessa nonna paterna.

Dopo queste rivelazioni a dir poco inquietanti la donna ha contattato i carabinieri e dopo è scattata la denuncia.

Oltre alle foto nel cellulare regalato alla bambina, altro materiale pedopornografico è stato trovato anche nel cellulare in uso dalla 62enne.

La donna deve ora rispondere in tribunale del reato di detenzione di materiale pedopornografico.

Ieri la prima udienza nel tribunale di Ravenna, dove si è sentita la psicologa che ha preso in cura la bambina. Dettagli inquietanti condivisi in aula dalla stessa, come riporta il Corriere di Romagna: “Quando siamo entrate nell’argomento delle foto – ha detto – si è agitata molto, ma non riusciva a parlarne. Allora le ho consigliato di scrivere». E sul foglio è apparsa la scritta “Ero nuda”. La bambina avrebbe poi spiegato alla psicologa di essere stata spinta dalla nonna a indossare i suoi vestiti, calzare tacchi e truccarsi, per poi alludere a «giochi brutti“.

La prossima udienza sarà dopo circa un mese.