Questa mattina, nella sala del Municipio di Forlì, il vicesindaco di Ravenna Eugenio Fusignani, in rappresentanza del sindaco Alessandro Barattoni, ha sottoscritto il Patto tra Sindaci a sostegno della candidatura di Forlì-Cesena a Capitale Italiana della Cultura 2028.

Alla firma erano presenti più di cinquanta sindaci del territorio romagnolo, a conferma di una volontà comune di fare squadra attorno a un progetto che punta a coinvolgere e valorizzare l’intera area.

«La candidatura di Forlì-Cesena – ha dichiarato Fusignani – è un’opportunità che va oltre i confini delle due città proponenti. È una sfida che riguarda tutta la Romagna. Con questa firma compiamo un passo concreto verso una rete stabile di collaborazione tra Comuni, nella convinzione che la cultura sia leva di sviluppo, coesione e crescita».

Il Patto impegna le amministrazioni firmatarie a lavorare in sinergia su progettualità condivise, valorizzando il patrimonio storico, artistico, ambientale ed enogastronomico del territorio, con l’obiettivo di rafforzare un’identità romagnola capace di presentarsi in modo unitario a livello nazionale.

«Ravenna mette a disposizione la propria esperienza e il proprio patrimonio culturale – ha aggiunto il vicesindaco – consapevole che la forza di questa candidatura risiede nella collaborazione tra territori e nella capacità di costruire una visione comune».