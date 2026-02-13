Si chiude il capitolo di Marco Marchionni sulla panchina del Ravenna F.C.. La battuta d’arresto in trasferta contro la Ternana ha accelerato una decisione che era nell’aria: la società ha ufficializzato l’interruzione del rapporto con il tecnico e con i suoi collaboratori Giuseppe Irrera e Daniel Neri.

Andrea Mandorlini è il nuovo allenatore del Ravenna. Il tecnico allenerà, dunque, la squadra della sua città, che ha in rosa anche il figlio Matteo. Il Ravenna, secondo in classifica a 49 punti, ha dieci lunghezze di distacco dall’Arezzo capolista. Mandorlini ha firmato un contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di promozione