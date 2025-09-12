Tre titoli che si susseguono un giorno dopo l’altro sullo stesso palcoscenico, un agile e flessibile meccanismo scenico: è il marchio inconfondibile della Trilogia d’Autunno, ormai irrinunciabile appendice di Ravenna Festival votata a epoche e linguaggi diversi del teatro musicale. La Trilogia torna in scena dal 12 al 16 novembre al Teatro Alighieri di Ravenna, interamente dedicata, con il titolo L’invisibil fa vedere Amore, a uno degli indiscussi “padri” della nostra musica: Händel, compositore inarrivabile e genio drammatico coetaneo di Bach e allo stesso modo grande e moderno, eppure rivolto ad altri orizzonti e soprattutto al teatro. È dal suo straordinario catalogo che emergono i tasselli di un trittico che, affidato alla collaborazione tra Pier Luigi Pizzi e Ottavio Dantone alla guida di Accademia Bizantina, richiama il mondo ideale e intramontabile dell’epica cavalleresca, con le due nuove produzioni di Orlando (12, 14 novembre) e Alcina (13, 15 novembre), a cui è accostato il Messiah (16 novembre).

Da lunedì 15 settembre sono disponibili i biglietti per i singoli appuntamenti presso la Biglietteria del Teatro, telefonicamente (0544 249244), online (ravennafestival.org), presso le filiali La Cassa di Ravenna Spa, gli IAT di Ravenna e Cervia e circuito Vivaticket.

