Ennio Morricone soleva dire che la sua musica ha vita propria e può vivere lontana dai film per cui è stata creata – ne è la perfetta dimostrazione il nuovo lavoro che il Centro Coreografico Nazionale/Aterballetto ha commissionato a Marcos Morau, coreografo di punta della danza contemporanea. Giovedì 19 giugno, alle 21.30 al Pala De André, Notte Morricone approda a Ravenna Festival, per trasportare il pubblico in un’incursione fra l’onirico e il fantastico, sulle orme del compositore più amato dal cinema internazionale. Attraverso un collage di suoni che ne evocano l’universo musicale ma anche frammenti delle sue parole, immagini sfocate, una marionetta che gli fa da alter ego e l’andirivieni indaffarato di personaggi come tante rifrazioni della sua identità, Morau e CCN/Aterballetto compongono un ritratto vertiginoso e inaspettato dell’uomo e dell’artista Premio Oscar. E scrivono una nuova pagina della leggenda Morricone, che pur nella sua ricchissima e sfaccettata carriera ha raramente incontrato il mondo della danza. L’appuntamento è reso possibile dal sostegno di Confindustria Romagna e ASIA Altmann Sapir Intermodal Autoterminal.

“Spesso mi chiedono che musica ascolti, quale musica mi ispiri o mi accompagni nel mio quotidiano e io rispondo sempre allo stesso modo: dalla musica classica alle nuove ondate contemporanee io prendo ispirazione da molte e diverse fonti…ed Ennio Morricone è sempre in cima alla lista – racconta Marcos Morau, il più giovane coreografo ad aver ottenuto il Premio Nacional de Danza, massimo riconoscimento in Spagna – Notte Morricone è il mio regalo, un devoto tributo alla bellezza che ha dato al mondo (…) Ennio mise la sua creatività, la sua ispirazione, la sua eterodossia al servizio della ‘fabbrica dei sogni’, incastonando quei suoni nella nostra memoria, diventando un classico, condensando la faccia del compositore intellettuale, del musicista popolare e quasi rock star. Non si tratta solo di lavorare con la sua musica, tanto meno di spiegarla, poiché lui ha già detto tutto, si tratta di comporre una nuova melodia che corra parallela alla presenza della sua musica nelle nostre vite.”

Intrecciando danza, arti visive e suggestioni cinematografiche, Notte Morricone porta in scena una notte ordinaria nella vita di un compositore, sorpreso mentre comincia a immaginare melodie per film che ancora non esistono. Svariati visitatori, alcuni di loro musicisti, rispondono alla chiamata del protagonista per fissare le sue idee in uno studio di registrazione improvvisato. Così la notte si fa straordinaria, finché la casa del compositore si trasforma in un cinema e offre una nuova opportunità per dare vita al sogno collettivo. L’innata tendenza a conciliare vocabolari e spunti assai diversi che caratterizza l’approccio di Marcos Morau ha reso possibile la creazione di un racconto visionario che squaderna la scena tradizionale, alla ricerca di connessioni segrete e nuove prospettive con la complicità di una compagnia in forma smagliante. Questa è la prima collaborazione con CCN/Aterballetto per Morau, che ha già creato lavori per il Balletto di Zurigo e l’Opéra di Lyon e sta lavorando con lo Staatsballet Berlin e il Nederlands Dans Theater.

L’appuntamento Notte Morricone è particolarmente vicino al cuore di Ravenna Festival, che con Ennio Morricone aveva intessuto un rapporto stretto e affettuoso – rapporto che ha avuto il suo momento più alto nella commissione di Voci dal silenzio (2002), grande partitura “in memoria di tutte le vittime del terrorismo” che Riccardo Muti ha diretto sia a Ravenna che a Chicago. Il Festival figura in questo caso fra i coproduttori dello spettacolo, con il coinvolgimento dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini alla quale è stata affidata la registrazione della partitura adattata e trascritta da Maurizio Billi.

Biglietti da 20 a 35 Euro (ridotti da 18 a 32 Euro); under 18: 5 Euro

Navetta gratuita per lo spettacolo con due partenze dalla stazione ferroviaria (20.10, 20.50) e ritorno