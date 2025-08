Nel pomeriggio di ieri, lunedì 4 agosto, si è riunito il rinnovato Consiglio di Amministrazione della Fondazione Ravenna Manifestazioni, presieduto dal sindaco di Ravenna, Alessandro Barattoni, e composto da Livia Zaccagnini, vicepresidente, dall’ing. Ernesto Giuseppe Alfieri, da Elena Zannoni, sindaca di Lugo, e da Mattia Missiroli, sindaco di Cervia.

Fra i vari punti all’ordine del giorno, il Consiglio ha deliberato all’unanimità di affidare la co-direzione artistica del Ravenna Festival 2026 ad Anna Leonardi e Michele Marco Rossi, che insieme ad Angelo Nicastro predisporranno il programma artistico della prossima manifestazione e in maniera autonoma per le stagioni 2027 e 2028.

“Con l’individuazione della co-direzione artistica – dichiara il sindaco – si apre una fase nuova della vita del Festival. Si tratta di una scelta che indica la strada di un rinnovamento generazionale da cui ci aspettiamo, oltre a nuovi spunti e traiettorie curatoriali, la capacità di dialogare con un tessuto culturale ricco e vitale come quello di Ravenna. Il mandato che è stato affidato ad Anna Leonardi e Michele Marco Rossi, a cui con fiducia auguriamo buon lavoro, è legato ad un progetto triennale per mettere in condizioni i nuovi direttori artistici di programmare e instaurare un rapporto profondo con il territorio. Questa, per me, è l’occasione anche per un sentito ringraziamento a nome di tutta la città a Franco Masotti, per lo straordinario e preziosissimo lavoro operato in questi anni di direzione artistica del Festival”.