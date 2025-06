Il consigliere di Fratelli d’Italia, Alberto Ferrero, con un’interrogazione chiede alla Regione di adottare misure urgenti per garantire il completamento dei lavori di rifacimento del ponte sul fiume Montone, in provincia di Ravenna.

“Il ponte sul fiume Montone, situato lungo la Strada Provinciale 5, fondamentale per il collegamento tra le frazioni di Ragone (Comune di Ravenna) e San Pancrazio (Comune di Russi), è oggetto di lavori di rifacimento iniziati nell’ottobre scorso. Tali lavori, inizialmente previsti in conclusione per il mese di marzo 2025, hanno subito una prima proroga a giugno e successivamente, un ulteriore slittamento a settembre. I ritardi stanno causando notevoli disagi alla popolazione residente, costretta a percorsi alternativi più lunghi e dispendiosi in termini di tempo e risorse”, spiega il consigliere.

“Il ponte rappresenta un’infrastruttura strategica per la mobilità locale e per l’economia del territorio – sottolinea Ferrero, che chiede alla giunta – quali sono le cause tecniche e amministrative che hanno determinato i ripetuti ritardi nella realizzazione dell’opera e quali misure urgenti si intendono adottare per garantire il completamento dei lavori entro i nuovi termini annunciati”.