“Giuditta Canto ha riaperto uno dei locali storici sotto i portici di Viale Alberti a Ravenna: infatti, al posto del Bar Brioche è nato il Ritual Caffè, aperto dalle 6 alle 20 dal lunedì al venerdì ed il sabato fino alle 12:30.

Colazioni gustose, pranzi veloci e freddi, ideali per chi ha poco tempo, ma non vuole rinunciare al gusto e alla freschezza: insalate, panini gourmet e una selezione di piatti leggeri, sono pronti per essere gustati sia al tavolo che da asporto.

Nel pomeriggio, il locale si trasforma nel luogo ideale per l’aperitivo, con una selezione di drink preparati con cura e stuzzichini sfiziosi: un vero e proprio rituale di convivialità.

Il rinnovamento del locale ha lasciato spazio ad un arredamento in stile esoterico che crea un’atmosfera unica e intrigante: luci, decorazioni, ogni angolo invita a scoprire qualcosa di nuovo e a lasciarsi incantare dall’originalità del design.

“Sono entusiasta di questa nuova avventura” ha dichiarato Giuditta “e mi auguro che il locale diventi un punto di riferimento per coloro che cercano un luogo accogliente dove iniziare il proprio rituale quotidiano del caffè, rilassarsi e godere di buon cibo in compagnia.”

Buon lavoro a Giuditta Canto”

Confesercenti Ravenna