Nella giornata di ieri gli agenti dell’UPGSP della Questura di Ravenna hanno arrestato un cittadino egiziano di 27 anni con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo è stato fermato nei pressi della stazione ferroviaria durante un normale controllo. Poiché sprovvisto di documenti, è stato accompagnato negli uffici della Questura per essere identificato. Gli accertamenti successivi hanno portato al rinvenimento di 119 grammi di hashish, suddivisi in dosi pronte per la vendita, oltre a un bilancino di precisione, tipico strumento utilizzato per il confezionamento dello stupefacente.

Il 27enne è stato quindi dichiarato in arresto ai sensi dell’art. 73 del DPR 309/90. Informata l’Autorità Giudiziaria, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del rito direttissimo. All’esito dell’udienza, il giudice ha disposto per lui la misura cautelare dell’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia.