Moneyfarm , società di consulenza finanziaria con approccio digitale. Grazie a questo accordo, Moneyfarm diventerà back sponsor ufficiale della squadra giallorossa, affiancando il club nelle prossime due stagioni sportive. Il Ravenna FC è lieto di annunciare di aver siglato una partnership biennale con, società di consulenza finanziaria con approccio digitale. Grazie a questo accordo,della squadra giallorossa, affiancando il club nelle prossime due stagioni sportive.

La collaborazione con Moneyfarm segna un importante traguardo per il Ravenna FC, rafforzando l’assetto di sponsorizzazioni del club con l’apporto di un partner di comprovata esperienza e reputazione a livello internazionale.

La sinergia con Moneyfarm si fonda sulla condivisione della visione innovativa applicata ai rispettivi ambiti operativi. In quest’ottica, l’adozione da parte del Ravenna FC di un approccio data-driven nell’analisi delle performance dei giocatori rappresenta un elemento che rispecchia l’impegno del club nel valorizzare le tecnologie applicate allo sport.

Mattia Baldassarre, Amministratore Delegato di Ravenna FC ha commentato: “È con grande entusiasmo che annunciamo la nostra nuova partnership con Moneyfarm, un leader nel settore della consulenza finanziaria digitale. Questa collaborazione non solo segna un’importante tappa nella crescita e nello sviluppo del Ravenna FC, ma sottolinea anche il nostro impegno a costruire legami solidi e duraturi con partner di valore. Moneyfarm condivide con noi la visione di un futuro in cui innovazione e tradizione si amalgamano perfettamente. Siamo convinti che questa sinergia ci permetterà di apportare benefici reciproci e di raggiungere traguardi ambiziosi nel corso delle prossime stagioni. L’ingresso di un partner di alto profilo come Moneyfarm rinforza il nostro progetto e ci permette di continuare a lavorare per un Ravenna FC sempre più competitivo e all’avanguardia. Ringraziamo Moneyfarm per la fiducia accordata e siamo entusiasti di aver intrapreso insieme questo entusiasmante viaggio”.

Alessandro Onano, Chief Marketing Officer di Moneyfarm ha aggiunto: “Siamo entusiasti di annunciare il nostro primo investimento nel mondo dello sport e di collaborare ad un progetto innovativo come quello del Ravenna FC. Osserviamo con interesse questo ‘nuovo’ Ravenna, che combina strategia data-driven ed esperienza umana, un approccio che rispecchia profondamente il nostro modo di operare da oltre 10 anni nel settore degli investimenti. Crediamo fermamente che la sinergia tra tecnologia avanzata e competenza umana rappresenti il futuro non solo del calcio, ma anche della gestione del patrimonio”.

Grazie alla partnership con un club calcistico come il Ravenna FC, con alle spalle oltre un secolo di storia, Moneyfarm, già riconosciuta per la sua expertise nell’offerta di soluzioni finanziarie personalizzate, potrà rafforzare ed ampliare ulteriormente la sua brand awareness presso un pubblico sportivo ampio e diversificato.