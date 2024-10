Ravenna FC. Marchionni si presenta in conferenza stampa: “Abbiamo provato a liberare la testa dei giocatori”

Marco Marchionni, neo allenatore del Ravenna Football Club, si presenta in conferenza stampa. L’ex calciatore, con un passato di grande esperienza in Serie A e a livello internazionale con Parma e Juventus, è arrivato sulla panchina giallorossa per invertire il trend delle ultime partite. Da allenatore ha già guidato le squadre di Foggia, Potenza e Novara, con la quale ha vinto il campionato in Serie D nella stagione 2021-2022. Prima ancora ha maturato esperienza da vice a fianco di Silvio Baldini con la Carrarese.

Il Ravenna oggi ha 10 punti in classifica, con 3 vittorie, 1 pareggio e 3 sconfitte. La classifica è guidata dal Tau Altopascio con 21 punti. La Pistoiese è seconda a 15 punti, poi il Forlì a 14, Piacenza, Sasso Marconi e Cittadella Vis Modena a 10. La stagione è ancora aperta, ma alla squadra la società chiede un cambio di passo, visto l’ultimo mese caratterizzato da due sconfitte consecutive, una vittoria e un pareggio.