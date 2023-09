Il Ravenna Football Club è lieto di annunciare di avere trovato l’accordo con lo United Riccione per il passaggio di Michele Rinaldi in giallorosso

Difensore dalla grande esperienza, è cresciuto in uno dei più validi settori giovanili della penisola, quello dell’Atalanta. Da Bergamo una lunga carriera che lo ha portato a collezionare oltre 300 presenze tra i professionisti dove spiccano le 6 in serie A con il Bari. In questa stagione ha indossato la maglia dello United Riccione in 14 occasioni con un gol all’attivo.

Il giocatore ha svolto il mattinata il primo allenamento agli ordini di mister Gadda e già domani potrà essere a disposizione del tecnico per la trasferta di Lentigione. Ha scelto la maglia numero 5.