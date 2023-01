Una bella soddisfazione per tutto il mondo giallorosso e per due talenti della nostra Academy, Lorenzo Cortesi e Tommaso Ravaglia, che sono stati infatti convocati dal tecnico Sanfratello per il raduno territoriale dell’Area Nord della rappresentativa nazionale Under 17.

I due ragazzi sono già in odore di prima squadra, spesso aggregati agli allenamenti e presenti nelle convocazioni, hanno potuto mettersi in mostra in alcune occasioni, Cortesi ha partecipato alle varie amichevoli precampionato e Ravaglia ha debuttato negli ultimi minuti della vittoriosa trasferta di campionato contro il Carpi.

Si tratta di un riconoscimento per il bel percorso di crescita fatto in questi anni ma che rappresenta solo la punta dell’iceberg del lavoro fatto dallo staff di RFC Acadamy per coltivare il talento dei nostri giovani leoni, i quali puntualmente vengono convocati nelle rispettive rappresentative regionali.

Nell’ambito del “Progetto Giovani LND” la rappresentativa si radunerà presso il centro sportivo “Claudio Casali” di Verano Brianza dove disputeranno un’amichevole a ranghi contrapposti.