Sognare il doppio salto dalla Serie D alla B è possibile, in pochissimi ci sono riusciti nella storia, ma il Ravenna FC sembra avere tutte le carte in regola. Nessuna illusione, ma un progetto solido alle spalle e tanta voglia di provarci fino in fondo. La dimostrazione arriva dall’ultimo colpo di mercato, da oggi Nicolas Viola è un nuovo giocatore della neopromossa. Arriva da svincolato ma non è un colpo banale, il trequartista di 36 anni ha sempre giocato nei due massimi campionati italiani mettendo a referto ben 349 presenze. Un asso in più da giocarsi nella corsa al primo posto del girone B di Serie C.

Ravenna FC secondo, vincere per accorciare

Oggi il Ravenna FC è secondo con 35 punti, tre in meno dell’Arezzo capolista e ben 15 in più della Pianese undicesima. I playoff sono già quasi realtà, ma a queste latitudini ormai si sogna in grande e non è un caso che i bookmaker, di cui si può leggere un’analisi su Wincomparator, abbiano messo la formazione giallorossa al secondo posto nelle quote per la promozione diretta in Serie B con quota ovviamente in picchiata rispetto a inizio stagione.

Il ruolino di marcia è ottimo, due sole sconfitte in quindici gare, sette partite di fila senza ko con i due pareggi di fila con Gubbio e Livorno già cancellati dal 3-0 in Coppa Italia con l’Arzignano. Il prossimo passo della cavalcata sarà a Pineto sabato alle 17,30, una partita che assume grande rilevanza.

I padroni di casa infatti dopo un brutto inizio di torneo hanno alzato i giri del motore, sono imbattuti da sette giornate e hanno scalato la classifica fino ad approdare al settimo posto, in piena zona playoff. L’avversario è pericoloso soprattutto in casa dove ha vinto tre delle ultime quattro partite, ma il Ravenna FC da trasferta fa ancora più paura con le sue cinque vittorie in sette partite e ben 16 punti conquistati, solo l’Arezzo ha fatto meglio in tutto il torneo.

Bruzzaniti contro Spini-Tenkorang: sfida tra bomber

La partita promette spettacolo, si affrontano due tra i migliori attacchi del torneo con il Ravenna a segno 26 volte e il Pineto 21 che sfidano due difese che concedono e non poco (16 e 15 i gol al passivo). Terra di conquista per i bomber delle due formazioni con gli ospiti che puntano forte sul tandem Tenkorang-Spini, migliore coppia gol del girone con 12 reti con il centrocampista a secco da un paio di mesi e l’attaccante in rete due volte nelle ultime tre gare giocate.

Lo spauracchio per la difesa del Ravenna sarà Bruzzaniti, capocannoniere del torneo con 8 gol e in grande forma. Le sue reti contro Sambenedettese e Carpi hanno regalato quattro punti al Pineto, ma la striscia positiva non finisce qui, sono infatti quattro i centri nelle ultime sei gare. Curioso il fatto che il bomber abbia segnato in otto partite diverse e che solo in due occasioni i suoi gol non abbiano portato punti, in tutte le altre sei gare in cui ha infilato la palla in rete il Pineto ha almeno pareggiato se non vinto (quattro volte).

