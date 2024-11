Ravenna FC è lieta di annunciare l’apertura del proprio store online, una nuova piattaforma dove i tifosi potranno trovare tutto il merchandising ufficiale giallorosso.

A partire da oggi, 31 ottobre, sarà possibile acquistare comodamente da casa le divise da gioco, gli accessori e altri articoli esclusivi dedicati alla squadra.

Per celebrare il lancio, il Ravenna FC offre un’opportunità speciale per tutti i tifosi: per i prossimi 15 giorni, la personalizzazione delle divise sarà completamente gratuita, consentendo ai sostenitori di aggiungere il proprio nome o quello del loro giocatore preferito, rendendo ogni capo unico.

Lo store online, realizzato grazie alla collaborazione con GTZ Distribution, distributore ufficiale di Nike e partner tecnico del Ravenna FC, vedrà il catalogo arricchirsi nei prossimi mesi con nuovi prodotti e collezioni Limited Edition, frutto di collaborazioni con partner prestigiosi. La selezione sarà così in continua evoluzione, per offrire ai nostri tifosi articoli sempre nuovi e originali.

L’apertura del negozio online si aggiunge all’esperienza del Ravenna FC Store allo stadio Benelli, attivo durante le gare casalinghe, dove i tifosi possono acquistare il merchandising ufficiale direttamente nel cuore delle emozioni giallorosse.

Con questa iniziativa, Ravenna FC intende avvicinarsi sempre di più alla propria comunità di sostenitori, garantendo un’esperienza d’acquisto semplice, accessibile e innovativa, per portare con sé i colori giallorossi ovunque.