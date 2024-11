Il Ravenna FC è entusiasta di annunciare il lancio della sua nuova applicazione ufficiale, studiata per offrire ai tifosi un accesso privilegiato e completo a tutte le informazioni e le attività del club. Con un design moderno e funzionalità innovative, l’app diventa il punto di riferimento per tutti coloro che vogliono restare sempre aggiornati sulla propria squadra e partecipare attivamente alla stagione.

Tutto il Ravenna FC a portata di mano

La nuova app del Ravenna FC permette ai tifosi di seguire da vicino ogni aspetto della squadra: dal calendario delle partite ai risultati in tempo reale, dai contenuti video agli ultimi aggiornamenti e news. I tifosi potranno inoltre interagire con i giocatori tramite la funzione Q&A e pubblicare post, video e foto nella sezione dedicata. Grazie a un’interfaccia intuitiva, sarà possibile accedere a tutte le informazioni più importanti in modo semplice e immediato, direttamente dallo smartphone.

Partnership con Epico Play

La realizzazione dell’app, come quella del sito web, è stata possibile grazie alla collaborazione con Epico Play, azienda che sviluppa soluzioni digitali per il mondo sportivo. Grazie alla loro esperienza, l’app del Ravenna FC si distingue per la sua innovazione tecnologica e la capacità di offrire ai tifosi un’esperienza unica e immersiva. Epico Play ha lavorato a stretto contatto con il club per creare un prodotto che risponda alle esigenze di una fanbase sempre più digitale e interattiva.

L’app ufficiale del Ravenna FC è disponibile per il download gratuito su App Store e Google Play Store. Che tu sia sugli spalti o a casa, potrai vivere ogni emozione con la tua squadra del cuore ovunque ti trovi.