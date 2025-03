Nella mattinata di ieri, Ravenna Farmacie è stata ospite del liceo artistico e musicale “Nervi Severini” di Ravenna per un interessantissimo incontro sul tema delle dipendenze dai farmaci.

L’incontro è stato tenuto dalle dottoresse farmaciste Maria Grazia Conti (Direttrice della Comunale n.8) e Giulia Fabbri, che hanno incontrato un centinaio di studenti (di diverse classi, dalla prima alla quinta), affrontando con loro un tema particolarmente delicato. Era presente anche il Direttore Generale di Ravenna Farmacie, Sebastiano Di Guardo.

La dipendenza da farmaci è infatti una grande piaga. Oggi, oltre ai mix fatti dai giovani con farmaci e bevande, esistono sostanze sintetiche che, mimando i meccanismi endogeni dell’organismo definiti ”farmaci dello sballo” non producono affatto (come qualcuno pensa) l’aumento di performance, il potenziamento dell’autostima e la disinibizione comportamentale in diversi contesti: bensì diventano un erroneo e pericoloso rifugio.

I farmaci, il cui utilizzo è deputato esclusivamente alla cura di problematiche di salute, se usati e abusati a scopi ludici alimentano la dipendenza, portando allo sviluppo di comportamenti aggressivi e pericolosi, con conseguenze spesso irreversibili. Gli scenari descritti e prospettati dalle farmaciste, in un ampio contesto di correlazione con tutte le altre dipendenze, hanno fotografato una realtà inquietante evidenziata attraverso episodi forti e significativi accaduti in farmacia.

Questa ”alleanza” nel progetto di educazione alla salute tra scuola e settore professionale dei farmacisti costituisce da anni, per la comunità scolastica, un fondamentale supporto collaborativo teso all’informazione e alla consapevolezza dell’importanza del benessere individuale e collettivo, sia fisico che psichico.