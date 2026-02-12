In occasione della partita di Serie C tra Ravenna F.C. e Juventus Next Gen, in programma domenica 15 febbraio alle 14.30 allo Stadio Bruno Benelli, sono state previste possibili modifiche alla viabilità e specifici divieti legati alla vendita e al consumo di bevande.

I provvedimenti saranno attuati solo in caso di necessità, con l’obiettivo di garantire sicurezza e tutela dell’incolumità pubblica. Le misure saranno valutate di volta in volta dalle autorità competenti in base all’andamento dell’ordine pubblico.

Viabilità

Le misure, valide da due ore prima dell’inizio della partita fino a un’ora e mezza dopo il termine (se attivate), prevedono:

Divieto di transito e sosta con rimozione in piazza Zaccagnini, via Sighinolfi (tratto terminale verso via Cassino), via Punta Stilo (tra via dei Bersaglieri e via Cassino), piazza Brigata Pavia.

Divieto di transito (eccetto residenti) e divieto di sosta con rimozione in via Cassino (tra via Marconi e via San Mama) e via Montanari (tra via Cassino e via Nervesa).

Divieto di transito e sosta (eccetto residenti) in via El Alamein (tra via San Mama e piazza Brigata Pavia), via Anzio, via Montelungo, via dei Bersaglieri, via Stelvio (tra via Cassino e via Nervesa), via Punta Stilo (tra via Cassino e via Nervesa), via Monte Nero, via Nervesa, via Tolmino e via Monte San Marco.

Nelle aree interessate potranno circolare e sostare i veicoli autorizzati dalle autorità di pubblica sicurezza e, al termine della partita, quelli addetti alle operazioni di pulizia.

Divieto di vetro, lattine e alcol oltre 5 gradi

Sempre da due ore prima dell’inizio fino a un’ora dopo la fine della partita, nell’area compresa tra via San Mama, via Lametta, via Podgora, via Monte San Michele, viale Randi, via Pascoli, viale Berlinguer e un tratto di via Ravegnana (dal civico 151 al 357), sarà in vigore il:

Divieto di somministrare o vendere per asporto bevande in vetro o lattina

Divieto di vendita per asporto di bevande con gradazione alcolica superiore a 5

Divieto di consumo e detenzione per il consumo di bevande oltre 5 gradi e di contenitori in vetro o lattina

Restano consentiti la somministrazione e il consumo al tavolo negli spazi regolarmente autorizzati.