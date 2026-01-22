In occasione della partita di campionato di Serie C tra Ravenna F.C. e Guidonia Montecelio, in programma sabato 24 gennaio alle 17.30 allo stadio Benelli, potranno essere attuate modifiche temporanee alla viabilità nelle aree circostanti l’impianto sportivo, solo in caso di necessità e in base all’andamento della situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica.

I provvedimenti, predisposti a scopo precauzionale, sono finalizzati a garantire la tutela dell’incolumità delle persone e la sicurezza pubblica, tenendo conto, per quanto possibile, delle esigenze di spostamento dei residenti.

Viabilità: le possibili misure

Dalle 13 alle 20.45, qualora ritenuto necessario, potranno essere istituiti:

divieto di transito e di sosta con rimozione in piazza Brigata Pavia ;

divieto di sosta con rimozione in via Punta Stilo (tra viale Berlinguer e piazza Brigata Pavia);

divieto di sosta con rimozione in piazza Zaccagnini (tratto tra via dei Bersaglieri e via Cassino).

Da due ore prima dell’inizio della partita a un’ora e mezza dopo il termine, potrebbero inoltre essere attivati:

divieto di transito e sosta con rimozione in piazza Zaccagnini, via Sighinolfi, via Punta Stilo (tratto Bersaglieri–Cassino) e piazza Brigata Pavia;

divieto di transito (eccetto residenti) e divieto di sosta in via Cassino (tra Marconi e San Mama) e via Montanari (tra Cassino e Nervesa);

divieto di transito e sosta, eccetto residenti, in diverse vie dell’area stadio tra cui via El Alamein, via Anzio, via Montelungo, via dei Bersaglieri, via Stelvio, via Monte Nero, via Nervesa, via Tolmino e via Monte San Marco.

Il transito e la sosta potranno essere consentiti ai veicoli autorizzati dalle forze di sicurezza e, al termine dello sfollamento dei tifosi, ai mezzi adibiti alle operazioni di pulizia.

Stop a vetro, lattine e superalcolici

Dalle due ore prima dell’inizio della gara fino a un’ora dopo la fine, sarà inoltre in vigore il divieto di somministrare, vendere o consumare bevande in vetro o lattina e alcolici con gradazione superiore a 5 gradi in un’ampia area attorno allo stadio Benelli.

Il divieto riguarda esercizi pubblici, attività commerciali e chioschi, ed è esteso anche alla detenzione per il consumo. Restano esclusi i servizi di somministrazione e consumo al tavolo, negli spazi appositamente organizzati.

Le misure saranno attuate esclusivamente se ritenute necessarie dalle autorità competenti, in base alle condizioni di sicurezza della giornata.