Ravenna e Lugo in prima linea nella prevenzione dell’HIV: due giornate di test gratuiti per promuovere prevenzione e consapevolezza. In occasione del 1° dicembre – Giornata Mondiale contro l’AIDS, il Centro Antidiscriminazione di Ravenna rinnova il proprio impegno nella prevenzione, nella sensibilizzazione e nella lotta alla sierofobia organizzando due nuove giornate dedicate al testing gratuito e all’informazione sulla salute sessuale. Le iniziative sono pensate per offrire spazi sicuri, accoglienti e accessibili, in cui informarsi, ricevere supporto professionale ed effettuare un test rapido senza stigma e senza paura.

“Se vogliamo davvero fermare l’HIV, dobbiamo arrivare prima – dichiara Ciro Di Maio coordinatore del Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ di Ravenna – Fare il test significa prendersi cura di sé, significa proteggersi, significa scegliere la libertà. Non conoscere il proprio stato sierologico non protegge: espone. Giornate come queste portano la prevenzione vicino alle persone, costruendo fiducia, consapevolezza e comunità”.

I dati: una risposta concreta della comunità

L’esperienza maturata tra maggio e settembre con “TESTATI!” dimostra quanto la comunità risponda positivamente quando la prevenzione diventa accessibile e accogliente. In quel periodo tantissime persone hanno scelto di informarsi e proteggersi: sono state condotte più di cinquanta sessioni di counseling, durante le quali professionisti e professioniste hanno potuto offrire ascolto, orientamento e supporto personalizzato. Parallelamente, quasi due dozzine di cittadini e cittadine hanno effettuato un test rapido per l’HIV e molte altre hanno colto l’opportunità di vaccinarsi, con 49 vaccinazioni somministrate contro HPV, epatite A e MPOX. Questi numeri raccontano un territorio che si muove, che partecipa e che sceglie la prevenzione come strumento di autodeterminazione. Le due nuove giornate nascono proprio con questo obiettivo, grazie alla collaborazione tra il Centro Antidiscriminazioni, l’AUSL della Romagna e il Dipartimento di Malattie Infettive dell’Ospedale di Ravenna, che lavorano insieme per costruire un approccio alla prevenzione più vicino alle persone e alle loro reali esigenze. È in questo contesto che il Centro Antidiscriminazione di Ravenna rinnova il proprio impegno nella sensibilizzazione e lotta alla sierofobia, promuovendo due giornate dedicate al testing gratuito, pensate per offrire un luogo sicuro e accogliente in cui informarsi, fare un test rapido e ricevere supporto professionale.

Gli appuntamenti. La prima giornata si terrà domenica 30 novembre a Lugo, dalle 10:00 alle 13:00, all’interno del Pavaglione in largo della Repubblica 16, presso la sede del nuovo Centro Antidiscriminazione. Sarà una mattinata dedicata ai test salivari per HIV e al counseling personalizzato realizzata in collaborazione con Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna, SerDP, Unità di Strada presente con infopoint e due educatori, Malattie Infettive – Associazione CNAI, AVIS Lugo e Croce Rossa Bassa Romagna. Una rete di competenze che unisce sanità, associazionismo e comunità.

La seconda giornata è prevista per lunedì 1° dicembre a Ravenna, dalle 16:00 alle 20:00, presso la sede del Centro Antidiscriminazione in via Berlinguer 7. Anche in questo caso sarà possibile effettuare test salivari e ricevere counseling, ma la giornata offrirà anche un’importante opportunità aggiuntiva: dalle 16:00 alle 18:00 saranno disponibili vaccinazioni gratuite per chi ne ha diritto secondo il piano regionale. Dalle 18:00 alle 20:00 sarà inoltre presente il team di Dermatologia, insieme ai professionisti di Igiene Pubblica, SerDP, Associazione CNAI e Unità di Strada, per un servizio completo e integrato.