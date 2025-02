Ancora una conferma prestigiosa per l’agenzia viaggi Desiderando Viaggiare di via Brunelleschi: nominata anche quest’anno “Disney Stars Ambassador” per Disneyland Paris, nonché Top Seller Disney Cruise Line.

Un riconoscimento che arriva grazie alla conoscenza profonda del Parco parigino da parte degli operatori di Desiderando Viaggiare, e di una collaborazione che si irrobustisce anno dopo anno.

Ovviamente, a valle di questo virtuoso rapporto c’è la possibilità, da parte dell’agenzia ravennate, di fornire alla clientela una vasta gamma di proposte legate al parco divertimenti parigino.

E per celebrare il recente riconoscimento, Desiderando Viaggiare organizza per domani, sabato 22 febbraio, il Disneyland Paris Day: un’intera giornata dedicata a fornire informazioni, soddisfare curiosità ed organizzare vacanze a Disneyland Paris, anche grazie a iniziative particolarmente vantaggiose.

“Disneyland Paris rappresenta il fiore all’occhiello delle nostre proposte – sottolinea Nadir Vedana di W&D 2.0 srl, l’azienda che ha dato vita all’agenzia viaggi -. L’ennesima conferma ottenuta come Disney Stars Ambassador ci riempie di soddisfazione, e ci stimola a migliorare sempre più le nostre iniziative, volte a promuovere una destinazione che è veramente adatta a tutte le età…”.