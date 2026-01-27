Nel 2025 le prenotazioni FlixBus per Ravenna sono aumentate del 26% rispetto all’anno precedente. Questo successo, in cui si riflette l’attenzione crescente per le destinazioni di medie dimensioni in tutta Italia, è stato trainato anche dal potenziamento delle tratte con Ravenna, oggi collegata da FlixBus con molte delle maggiori città italiane e due aeroporti internazionali.

Ravenna cresce del 26% nel 2025. Le tratte con gli aeroporti internazionali riscuotono successo

Nel 2025 le destinazioni italiane medie della rete FlixBus, tra cui diverse città d’arte ritenute secondarie, sono cresciute a un ritmo ben superiore rispetto alle grandi destinazioni più note e affollate.

L’Emilia-Romagna non si sottrae a questa tendenza: tra il 2024 e il 2025, le prenotazioni per Ravenna sono aumentate del 26%, mentre il flusso dei passeggeri diretti a Bologna si è mantenuto costante.

A questo successo ha contribuito il rafforzamento delle tratte FlixBus verso Ravenna, oggi raggiungibile al Pala De André da 14 località italiane.

Tra queste, vi sono alcune delle principali città italiane, nonché destinazioni di richiamo per il turismo globale – Roma, Napoli, Venezia e Padova. Sono attivi anche collegamenti diretti con Rimini: da qui, i visitatori esteri già presenti sul territorio romagnolo possono proseguire con facilità il viaggio verso Ravenna grazie al servizio FlixBus, avvalendosi di un’interfaccia di prenotazione disponibile in 30 lingue.

Inoltre, i turisti internazionali in visita a Ravenna possono usufruire dei collegamenti notturni attivi fra Ravenna e gli aeroporti internazionali di Roma Fiumicino e Roma Ciampino per raggiungere il terminal alla ripartenza. Questa rete efficiente di mobilità integrata si offre, così, come una garanzia in più per chi vuole visitare luoghi dell’Italia meno noti e meno collegati delle grandi mete del turismo globale.

Investendo sulle città medie italiane, FlixBus vuole partecipare attivamente alla costruzione di un turismo più immersivo capace di valorizzare il territorio nel suo insieme, oltre i circuiti di massa.

In dieci anni, FlixBus ha trasportato oltre 50 milioni di persone in Italia

Il successo delle città di medie dimensioni, tendenzialmente meno collegate dalle grandi direttrici ferroviarie, è trainato anche da una nuova considerazione dell’autobus quale alternativa valida al treno.

Lo dimostrano i dati della stessa FlixBus, che nei suoi primi dieci anni di attività in Italia ha trasportato oltre 50 milioni di persone.

Oltre al pricing dinamico che premia chi prenota con anticipo, sulla scelta dei clienti pesano anche gli investimenti in comfort e sicurezza. Solo negli ultimi due anni, è stato rinnovato il 75% della flotta in Italia e FlixBus ha registrato un incremento di ben 15 punti nel Net Promoter Score (NPS), l’indice di gradimento che quantifica il tasso di soddisfazione e raccomandazione dei clienti di un servizio.

Analogamente, un ruolo importante è stato giocato dalla cura della customer experience, dove l’ultima novità è rappresentata dal potenziamento dei canali di assistenza.