Un centinaio di persone si è radunato nel pomeriggio di sabato in piazza Mameli, a Ravenna, per prendere parte alla manifestazione promossa dal Comitato Remigrazione e Riconquista, realtà riconducibile all’area dell’ultradestra. Il corteo, partito poco dopo le 16, ha visto in testa uno striscione dedicato alla “remigrazione”, tema centrale della proposta politico-programmatica del gruppo.

Tra i promotori erano presenti esponenti di CasaPound e del Veneto Fronte Skinheads. I partecipanti hanno sfilato con bandiere tricolori, intonando cori e l’inno nazionale lungo il percorso che ha attraversato viale Farini, via Cavour per fermarsi in piazza Luigi Enaudi.

Parallelamente, ai Giardini Speyer, si è svolto un presidio antifascista organizzato da Potere al Popolo, associazioni e gruppi cittadini contrari all’iniziativa. Le due manifestazioni, che rappresentavano posizioni politiche diametralmente opposte, sono state tenute rigorosamente separate grazie al dispositivo di sicurezza predisposto da polizia e carabinieri, che ha impedito qualsiasi contatto diretto tra i gruppi.

