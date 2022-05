“La scomparsa di Andrea Canevaro ci addolora molto. La sua attività di docente universitario, formatore di insegnanti, pedagogista, autore ed editore di testi fondamentali sull’inclusione scolastica è veramente ampia e di importanza centrale per il mondo della scuola.

È stato un grande innovatore: per primo ha introdotto in Italia la pedagogia speciale, partendo dalla valorizzazione della diversità in un’ottica di inclusione sociale e contrastando ogni forma di esclusione.

Un approccio che in Italia ha contribuito a fare in modo che nella scuola studenti e studentesse con disabilità fossero integrati con i coetanei, a differenza di come avveniva in passato o tuttora accade in altri paesi.

Chi di noi, insegnanti e non solo, ha avuto modo di incontrarlo, di seguire corsi, lezioni, formazioni porta costantemente nel suo agire quotidiano l’insegnamento di Andrea Canevaro.

E in una giornata come questa in cui ci stringiamo nel cordoglio ai famigliari e alle persone a lui più vicine, vogliamo ribadire come Ravenna Coraggiosa continuerà a portare avanti l’impegno per una scuola aperta, inclusiva, democratica e accogliente.”

Ravenna Coraggiosa