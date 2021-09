“Per una scuola coraggiosa: buone pratiche e prospettive future”, è il titolo dell’incontro in programma nel pomeriggio di domani, sabato 25 settembre alle 17.30, alla Rocca Brancaleone di Ravenna.

Interverranno Gianluca Dradi, dirigente scolastico del Liceo artistico “Nervi Severini” di Ravenna; Lilia Pellizzari, direttrice dei corsi ITS Ravenna; Maria Cereti, dell’Istituto comprensivo “Valgimigli” di Mezzano,;e Kingsley Ngadiuba, youth worker.

“La scuola che vogliamo – sottolineano dal coordinamento di Ravenna Coraggiosa – mette al centro studentesse e studenti con i propri bisogni, caratteristiche e diversità, e diventa sempre più un punto di aggregazione per la comunità.

A partire dalle numerose buone pratiche in campo educativo e formativo che esistono nel nostro territorio, in questo incontro ci confronteremo sul programma di Ravenna Coraggiosa e su quale impegno possa avere il Comune nelle prospettive future in questo ambito”.