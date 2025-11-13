Nella mattinata di ieri la Polizia di Stato della Questura di Ravenna, insieme alle unità cinofile della Guardia di Finanza e alla Polizia Locale, ha svolto un servizio di Alto Impatto nell’area dei Giardini Speyer, zona da tempo monitorata per fenomeni di microcriminalità e traffico di sostanze stupefacenti.

L’operazione rientra in un più ampio programma di intensificazione del controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree limitrofe alla stazione ferroviaria. Nel corso dell’attività gli agenti hanno proceduto all’identificazione di oltre 50 persone, la maggior parte delle quali risultate già gravate da precedenti penali.

Due uomini sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria: un cittadino marocchino di circa 21 anni per la violazione della misura di prevenzione del D.A.C.U.R. e per il possesso di 11 grammi di hashish; un cittadino egiziano di 18 anni per detenzione ai fini di spaccio, poiché trovato con 28 grammi di hashish.

Nel corso dei controlli è stato inoltre emesso un decreto di espulsione da parte del Questore di Ravenna nei confronti di un cittadino tunisino irregolare sul territorio nazionale, con ordine di lasciare l’Italia entro sette giorni. Gli operatori hanno anche sequestrato altri 12 grammi di hashish a carico di ignoti.

L’operazione conferma l’importanza delle attività di prevenzione e presidio del territorio, finalizzate a garantire maggiore sicurezza alla collettività.