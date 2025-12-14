Prosegue senza sosta l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte della Polizia di Stato di Ravenna, in collaborazione con le altre Forze dell’Ordine. L’attenzione resta alta soprattutto nelle aree più sensibili della città—il centro storico e la zona della stazione ferroviaria—nell’ottica di contrastare fenomeni di microcriminalità e situazioni di mala-movida.

Nella serata di ieri gli equipaggi impegnati nel servizio hanno identificato oltre 60 persone, alcune delle quali con precedenti di polizia, e controllato circa 50 veicoli. Le verifiche hanno riguardato anche diversi locali di pubblico spettacolo del centro cittadino, al fine di garantire il rispetto delle normative e la sicurezza degli avventori.

Parallelamente, la Polizia Stradale ha intensificato i controlli su strada con numerosi alcool test: cinque conducenti sono risultati positivi e per loro è scattata immediatamente la contestazione per guida in stato di ebbrezza, con conseguente sospensione della patente di guida.

Le attività proseguiranno anche nei prossimi giorni, in un periodo particolarmente delicato per il maggiore afflusso di persone sul territorio.