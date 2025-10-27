Notte di controlli straordinari per i Carabinieri della Compagnia di Ravenna, impegnati in una mirata attività di prevenzione dei furti nelle frazioni e nelle aree periferiche del territorio.

Le pattuglie hanno operato tra Piangipane, Mezzano, Godo, Sant’Alberto e nelle zone industriali e artigianali, già interessate in passato da episodi di furto nell’arco notturno.

I posti di controllo dinamici, svolti con il supporto del Nucleo Radiomobile e del personale della Sezione Operativa, hanno portato all’identificazione di circa 50 persone e alla verifica di numerosi veicoli in transito.

Sono state inoltre effettuate verifiche domiciliari nei confronti di soggetti con precedenti penali o sottoposti a misure restrittive.

Durante il servizio, i militari del Radiomobile sono intervenuti su segnalazione di una cittadina che aveva subito, poche ore prima, il furto di un monopattino elettrico dal valore di circa 800 euro. Grazie al segnale GPS installato sul mezzo, il monopattino è stato rintracciato all’interno di un garage nella disponibilità di un 47enne di origine straniera.

Non essendo stato in grado di giustificare il possesso del mezzo, l’uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica con l’accusa di ricettazione.

Il monopattino, dopo gli accertamenti, è stato restituito alla proprietaria.

I Carabinieri annunciano che i controlli proseguiranno nelle prossime settimane, in particolare nelle ore serali e notturne, invitando i cittadini a segnalare al 112 movimenti sospetti o situazioni anomale.