Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte della Questura di Ravenna, che nelle ultime settimane ha intensificato i servizi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità in tutta la provincia, con particolare attenzione alla zona dei Giardini Speyer.

Nel corso dell’ultimo mese sono stati organizzati diversi servizi di “Alto Impatto”, coordinati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, con la partecipazione congiunta di Carabinieri e Guardia di Finanza. Le operazioni hanno visto anche il coinvolgimento della Polizia Stradale, della Polizia Provinciale e della Polizia Locale.

Durante i numerosi posti di controllo sono stati verificati oltre cento veicoli e controllate centinaia di persone. Diverse le sanzioni amministrative elevate per violazioni del Codice della Strada, in particolare per guida in stato di ebbrezza, oltre a denunce per reati legati all’immigrazione irregolare.

Un’attenzione particolare è stata riservata ai Giardini Speyer, area oggetto di costanti servizi di prevenzione, ormai divenuti appuntamenti settimanali. Qui gli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine hanno svolto mirate attività di monitoraggio, con l’obiettivo di individuare comportamenti illeciti e persone irregolari.

In tale contesto, lo scorso 11 settembre, gli agenti delle Volanti hanno arrestato un cittadino tunisino per detenzione di sostanze stupefacenti, dopo essere stato trovato in possesso di 46 grammi di hashish.

L’impegno costante della Polizia di Stato di Ravenna conferma la volontà di mantenere una presenza capillare sul territorio, per garantire sicurezza e contrastare le situazioni di degrado e illegalità.