La scorsa settimana i Carabinieri della Compagnia di Ravenna, coadiuvati dai colleghi delle Compagnie di Lugo, Faenza e Cervia – Milano Marittima, nonché con il supporto del personale delle Squadre di Intervento Operativo del 4° Battaglione Carabinieri Veneto, hanno eseguito un controllo straordinario del territorio provinciale, finalizzato a prevenire la commissione dei reati contro la persona e il patrimonio e per scongiurare lo spaccio e consumo delle sostanze stupefacenti.

Rimane alta l’attenzione soprattutto nella zona della Stazione Ferroviaria, in quella dei Giardini Speyer, dell’Isola di S. Giovanni e di via Santi Baldini, ripetutamente battuta nel corso dei servizi.

In quella zona, i militari hanno identificato circa centodieci persone, due delle quali sono state accompagnate in Caserma per l’identificazione, controllato diversi veicoli e sottoposto persone potenzialmente sospette a varie perquisizioni e ispezioni sul posto.

L’attività ha portato anche al recupero di circa 30 grammi di hashish abbandonati in un cestino dei rifiuti da alcuni astanti che, alla vista dei militari, si sono subito dileguati.

Il servizio di presidio del territorio è stato articolato in maniera da offrire una risposta energica alla delittuosità della zona d’interesse con particolare riferimento al fenomeno del “microspaccio” ma anche quello del degrado urbano, che sempre più spesso viene segnalato dai cittadini in quelle zone.

Nel corso dell’attività tre conducenti di autovetture sono stati sorpresi alla guida in stato di ebbrezza alcolica e deferiti alla competente A.G. Ritirare le relative patenti di guida.