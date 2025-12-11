Questa mattina, durante una breve ma significativa cerimonia tenutasi presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ravenna, sono state conferite due importanti onorificenze a militari che si sono distinti per impegno, professionalità e anni di servizio.

Alla presenza degli Ufficiali del Comando, il Colonnello Andrea Lachi, Comandante Provinciale, ha consegnato la Medaglia d’oro al Merito di Lungo Comando al Luogotenente Carica Speciale Gabriele Salute, attuale Comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Cervia – Milano Marittima.

Il riconoscimento celebra almeno vent’anni di comando effettivo in unità o reparti, un traguardo riservato a ufficiali e sottufficiali che hanno guidato uomini e strutture dell’Arma con continuità e capacità.

Nel corso della stessa cerimonia, il Maresciallo Maggiore Salvatore Pacia, Comandante della Stazione Carabinieri di Marina di Ravenna, ha ricevuto la prestigiosa Medaglia Mauriziana. Si tratta di una delle più alte onorificenze previste per gli appartenenti alle Forze Armate, concessa con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della Difesa. Essa viene attribuita ai militari che hanno maturato 50 anni di servizio utile, calcolati secondo parametri specifici che tengono conto anche degli anni di comando svolti.

La consegna di queste decorazioni testimonia l’eccellenza e la dedizione che caratterizzano il servizio dei due comandanti premiati, figure di riferimento per il territorio e per i colleghi dell’Arma dei Carabinieri.