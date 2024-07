Nelle ultime settimane Ravenna ha introdotto un nuovo servizio di spazzamento misto, finalizzato a migliorare ulteriormente l’efficacia e il rendimento della pulizia delle strade. Questo sistema, che combina spazzamento manuale e meccanizzato, rappresenta un passo avanti significativo e dovrebbe garantire un’attenzione maggiore non solo alle strade ma anche ai marciapiedi, alle piste ciclabili, alle aiuole e ai parcheggi.

La combinazione tra spazzatrice e operatori manuali dotati di soffiatori, permetterà infatti di ottenere una pulizia più approfondita e capillare delle aree pubbliche, particolarmente necessaria durante i periodi di caduta di foglie e aghi di pino

Piani di intervento e frequenze stabilite

In accordo con l’Amministrazione Comunale, sono state definite le frequenze e le zone di intervento per garantire la massima efficacia del servizio. L’attenzione sarà rivolta in particolare alle aree centrali e ad alta frequentazione, nonché a quelle caratterizzate dalla presenza di pini e alberature in genere.

Durante l’autunno, l’inverno e la primavera, il servizio di spazzamento misto sarà alternato con quello meccanizzato tradizionale, mentre nel periodo estivo lo spazzamento misto si concentrerà nelle zone litoranee. Questa modulazione stagionale risponde alle diverse esigenze di pulizia della città, dei lidi e anche delle frazioni del forese, in base ai vari periodi dell’anno.

Fase sperimentale nel Centro Storico con la mini spazzatrice elettrica

Altra importante novità è rappresentata dalla mini spazzatrice elettrica, che verrà impiegata nelle vie principali del centro storico di Ravenna.

Un mezzo ideale per le strade di ridotte dimensioni, capace anche di raccogliere piccoli oggetti abbandonati e di provvedere alla pulizia con getto d’acqua delle aree interessate dalla sporcizia localizzata. È inoltre adatta alla finitura degli angoli e delle zone difficilmente raggiungibile con altri strumenti. Il nuovo servizio, in sperimentazione nel centro storico, integrerà lo spazzamento manuale per offrire un servizio di pulizia il più completo possibile. Durante questa fase, saranno valutate l’efficacia nelle diverse zone del centro e calibrate le frequenze di intervento, con possibilità di rimodulazione per ottimizzare l’efficienza.

Gestione degli eventi meteo straordinari

In caso di eventi meteo straordinari, saranno attivati servizi mirati per rispondere prontamente alle necessità del territorio, garantendo comunque la continuità del servizio manuale senza variazioni significative.

“Speriamo che questa nuova iniziativa su cui abbiamo lavorato molto, Ravenna possa godere di un miglioramento significativo nella gestione della pulizia stradale, offrendo un servizio all’avanguardia che sappia rispondere in modo efficiente alle necessità della comunità” – ha commentato l’assessore alla transizione ecologica del Comune di Ravenna Gianandrea Baroncini.