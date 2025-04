Ciclat Trasporti Ambiente di Ravenna ha ottenuto la certificazione UNI PdR 125:2022 per la Parità di Genere. Questa certificazione volontaria, che attesta pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori della cooperativa, è solo l’ultimo tassello di un percorso di perfezionamento della struttura organizzativa che ha portato Ciclat Trasporti Ambiente a definire una cultura aziendale basata su principi di sicurezza, responsabilità sociale, tutela ambientale, qualità, equità e legalità già parte integrante del lavoro quotidiano della realtà ravennate.

«La certificazione per la parità di genere è frutto di un processo di valutazione e perfezionamento delle nostre procedure aziendali che punta a garantire le stesse opportunità di formazione, di crescita e di carriera, remunerazione e sviluppo professionale a tutti i lavoratori e le lavoratrici – sottolinea Lidia Palumbo, Responsabile Risorse Umane di Ciclat Trasporti Ambiente -. Siamo orgogliosi di aver ottenuto questa certificazione che conferma la nostra volontà di andare oltre alle normative di legge implementando pratiche aziendali che favoriscano la valorizzazione del nostro personale».

«Ciò che ci dà più soddisfazione – aggiunge Gianni Angeli, presidente di Ciclat Trasporti Ambiente – è che quando abbiamo cominciato ad analizzare gli indicatori necessari per la certificazione ci siamo resi conto che la cooperativa rientrava già nei parametri e non sono stati necessari grandi interventi. Questo significa che in Ciclat tutte le persone hanno le stesse opportunità di accesso e di crescita professionale».

Secondo quanto previsto dallo standard di certificazione, Ciclat Trasporti Ambiente ha adottato una propria Politica per la Parità di Genere che è stata approvata dal Comitato Guida per la Parità di Genere – composto da Lidia Palumbo, Lucilla Fabrizzi (Rsgg) e Cesare Bagnari (AD) – e dal Consiglio di Amministrazione della cooperativa. La Politica è stata pubblicata nella pagina dedicata alla parità di genere del sito ciclatambiente.it ed è liberamente consultabile. Nella stessa pagina è presente anche il modulo per le segnalazioni di comportamenti o situazioni che non siano in linea con la Politica di Parità di Genere che possono riguardare discriminazioni di genere, disparità salariali, molestie ma anche essere un veicolo per raccogliere suggerimenti o consigli in tema di parità di genere.

Ciclat Trasporti Ambiente è una cooperativa con sede a Ravenna che opera principalmente nel settore dei servizi ambientali e del trasporto. Presente in 12 regioni italiane, Ciclat Trasporti Ambiente associa 211 realtà, tra professionisti e aziende. La cooperativa è certificata UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, UNI ISO 45001:2018, SA8000:2014, 37001:2016 e UNI PdR 125:2022.