È stato ufficialmente siglato l’accordo tra la 𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐢 𝐂𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐄𝐯𝐞𝐧𝐭𝐬 e l’𝐀𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐏𝐫𝐨𝐦𝐨𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐒𝐯𝐢𝐥𝐮𝐩𝐩𝐨 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐡𝐨𝐧𝐠𝐪𝐢𝐧𝐠 𝐢𝐧 𝐂𝐢𝐧𝐚, per l’organizzazione di un evento straordinario che vedrà la partecipazione di talenti giovanili da tutto il mondo.

Il 𝐑𝐚𝐯𝐞𝐧𝐧𝐚 𝐂𝐞𝐫𝐯𝐢𝐚 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩, torneo di calcio giovanile che si terrà dal 30 aprile al 3 maggio 2026, con la partecipazione di 56 squadre di cui 28 squadre asiatiche e altrettante italiane ed europee nella categoria Under 15, creando un’occasione unica di competizione internazionale, crescita sportiva e scambio culturale.

Le città di Ravenna e Cervia saranno i palcoscenici di questo grande evento, che offrirà ai partecipanti l’opportunità di giocare in due contesti unici, caratterizzati da impianti sportivi all’avanguardia e una tradizione di accoglienza che da sempre contraddistingue la Romagna. La manifestazione si svolgerà su vari campi nelle due città, portando con sé un importante valore aggiunto dal punto di vista culturale, turistico ed economico.

L’evento non solo avrà un grande impatto sullo sviluppo del calcio giovanile, ma contribuirà anche significativamente al settore turistico delle due città. Cervia, con la sua costa rinomata e le sue strutture ricettive, e Ravenna, famosa per il suo patrimonio storico e artistico, si preparano a ospitare centinaia di famiglie, tifosi e appassionati di sport provenienti da ogni parte del mondo. Il torneo rappresenterà una vetrina internazionale per il territorio, incentivando la visita delle località romagnole in un periodo dell’anno particolarmente favorevole per il turismo, tra la fine della primavera e l’inizio della stagione estiva.

L’𝐀𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐨 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐞𝐫𝐯𝐢𝐚, 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐮, presente alla firma dell’accordo, ha espresso grande entusiasmo per questa iniziativa, sottolineando come il torneo rappresenti non solo un’opportunità per i giovani calciatori di confrontarsi su palcoscenici internazionali, ma anche una risorsa fondamentale per il turismo sportivo. “Siamo orgogliosi di poter ospitare un evento di tale portata, che contribuirà a valorizzare il nostro territorio, portando visibilità a Cervia e Ravenna in tutto il mondo”, ha dichiarato l’assessore.

𝐑𝐚𝐯𝐞𝐧𝐧𝐚 𝐂𝐞𝐫𝐯𝐢𝐚 𝐖𝐨𝐫𝐥𝐝 𝐂𝐮𝐩

𝐃𝐚𝐭𝐞: 𝟑𝟎 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐞 – 𝟑 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟔

𝐋𝐮𝐨𝐠𝐡𝐢: 𝐑𝐚𝐯𝐞𝐧𝐧𝐚 𝐞 𝐂𝐞𝐫𝐯𝐢𝐚 (𝐢𝐦𝐩𝐢𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐬𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐥𝐨𝐜𝐚𝐥𝐢)

𝐂𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐞: 𝐔𝐧𝐝𝐞𝐫 𝟏𝟓 (𝟓𝟔 𝐬𝐪𝐮𝐚𝐝𝐫𝐞 𝐚𝐬𝐢𝐚𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞, 𝐚𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚𝐧𝐞, 𝐢𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧𝐞 𝐞𝐝 𝐞𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐞)