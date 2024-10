L’associazione Ravenna Centro Storico torna ad organizzare per il mese di ottobre e novembre una serie di appuntamenti dedicati alla disostruzione delle vie aeree, una manovra salvavita che a chiunque può capitare di trovarsi nelle condizioni di dover utilizzare magari nel momento più impensato.

Con la collaborazione della dr.ssa Silvia Tonegutti, ostetrica ed istruttrice BLSD gli appuntamenti saranno tre:

mercoledì 9 ottobre alle ore 20,15 per una serata unica dedicata alla disostruzione in genere, dal lattante all’adulto

mercoledì 23 ottobre e mercoledì 6 novembre sarà invece la volta di un “mini ciclo” dedicato all’allattamento, lo svezzamento e la disostruzione dedicato ai genitori, una due giorni che accompagnerà i neo genitori con tante indicazioni utili verso la crescita dei propri figli.

Il corso viene organizzato in collaborazione del Centro Sportivo Italiano di Ravenna e per la partecipazione è richiesto un contributo di 5 euro a serata utile a coprire le spese vive, l’appuntamento ha un grande valore sociale e per l’interesse potenziale è rivolto davvero a TUTTI i cittadini.

Iscrizioni contattando l’associazione al 3496570010.