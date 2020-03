Anche l’associazione Ravenna Centro Storico attraverso il suo gruppo Facebook ha voluto fare qualcosa per questo momento particolare … ha preso il via da ieri un progetto che in verità, grazie alla genialità di Enzo Dalmonte e alla professionalità di Paola Novara era sul piatto da un po’ e oggi ha trovato terreno fertile per prendere il via.

Si tratta di un progetto che accompagnerà gli iscritti al gruppo, in piena sintonia con lo spirito di Ravenna Centro Storico, alla scoperta di luoghi e storie inedite della nostra città.

Sarà Paola Novara la voce narrante che a cadenze fisse ci accompagnerà a spasso per bellezze mote e meno note della nostra bellissima città .

Siamo partiti ieri con la prima “puntata” Che si può visionare a questo link https://youtu.be/PkVzWDIQuI4 ma manca qualcosa … il titolo!

Per questo con il progetto sul gruppo Fb Ravenna Centro Storico è stato lanciato anche (parallelamente) un concorso/sondaggio che ha già preso il via ed il cui vincitore si aggiudicherà un premio!