Ravenna celebra l’ultimo dell’anno con la Marcia della Pace

È partita dal carcere la 53^ Marcia Nazionale per la Pace celebrata per il sesto anno anche a Ravenna. Un cammino quest’anno, di speranza, come voluto da Papa Francesco, intesa come dialogo, riconciliazione e conversione ecologica. Alla marcia hanno partecipato volontari, fedeli, movimenti e associazioni e gli esponenti delle principali comunità religiose presenti a Ravenna. L’evento, infatti, è stato ideato anche come momento di condivisione tra le diverse realtà e confessioni religiose della città per affermare il valore universale della pace