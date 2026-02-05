In occasione della partita di campionato di Serie C tra Ravenna F.C. e A.C. Carpi, in programma sabato 7 febbraio alle 17.30 allo stadio Bruno Benelli, potranno essere attuate alcune modifiche alla viabilità cittadina, oltre al divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in vetro, lattina e con gradazione alcolica superiore a 5 gradi.

I provvedimenti, che verranno attivati solo in caso di necessità, sono finalizzati a garantire la sicurezza pubblica e l’incolumità delle persone e saranno applicati in base all’andamento della situazione dell’ordine pubblico, su valutazione delle autorità competenti.

Le modifiche alla viabilità

Tra le misure preliminarmente previste, dalle 10 alle 20.45 è indicato il divieto di transito e sosta in piazza Brigata Pavia e il divieto di sosta con rimozione in via Punta Stilo. Dalle 13 alle 20.45 è previsto anche il divieto di sosta con rimozione in una parte del parcheggio di piazza Zaccagnini, tra via Cassino e via dei Bersaglieri.

Particolare attenzione sarà riservata a via San Mama, nel tratto compreso tra via Mario Pasi e la strada di collegamento con via Ravegnana, dove potrà essere disposto il divieto di transito e sosta, anche per pedoni e biciclette, con orari definiti in base alle esigenze di sicurezza.

A partire da due ore prima dell’inizio della partita e fino a un’ora e mezza dopo la fine, sono inoltre previste ulteriori limitazioni alla circolazione e alla sosta in numerose vie dell’area attorno allo stadio, tra cui via Sighinolfi, via dei Bersaglieri, viale Berlinguer, via Cassino, via Montanari, via Nervesa e altre strade limitrofe. In alcune zone il transito sarà consentito esclusivamente ai residenti.

Al termine della gara, le restrizioni verranno progressivamente rimosse al termine delle operazioni di deflusso dei tifosi e delle attività di pulizia. Resterà comunque possibile il transito ai mezzi autorizzati dai funzionari addetti alla sicurezza.

Divieto di alcol, vetro e lattine

Dalle due ore precedenti l’inizio della partita fino a un’ora dopo il termine dell’incontro, nell’area compresa tra via San Mama, viale Berlinguer, via Ravegnana e le strade limitrofe, sarà in vigore il divieto di somministrazione, vendita per asporto e consumo di bevande in bottiglie di vetro, lattine o contenitori potenzialmente pericolosi, nonché di bevande con gradazione alcolica superiore a 5 gradi.

Il divieto riguarda esercizi pubblici, attività commerciali e chioschi, mentre resta consentito il consumo al tavolo negli spazi appositamente organizzati per la ristorazione.

Le misure, sottolinea l’amministrazione, hanno carattere preventivo e potranno essere rimodulate in base all’andamento dell’evento e alle esigenze di ordine pubblico.