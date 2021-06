Dopo il pranzo conoscitivo a Imola, il silenzio ed ora il comunicato dell’Associazione Ravenna FC firmato dal presidente Gabriele Pezzi che di fatto smentisce qualsiasi trattativa in atto per la cessione delle quote del Ravenna Calcio

“In qualità di presidente dell’Associazione Ravenna FC, mi preme fare alcune precisazioni in merito a quella che, nostro malgrado, sta assumendo toni e contenuti non corretti, causando turbamento e preoccupazione a tutti i tifosi e gli appassionati giallorossi” sottolinea il comunicato.

“Ricordando come in primo luogo l’associazione stessa non abbia mai evidenziato la volontà o la necessità di cedere il pacchetto azionario delle quote del Ravenna FC Spa se non ad acquirenti credibili e affidabili, da oltre 20 giorni siamo in attesa di conoscere chi siano gli interessati all’acquisto. Una trattativa presuppone la piena e reciproca conoscenza delle parti” evidenzia Pezzi. Al pranzo conoscitivo di Imola infatti non erano presenti gli imprenditori interessati all’acquisto del Ravenna Calcio, ma solo i loro emissari e coloro, come Mirko De Carli, che in questo periodo si sono preoccupati di allacciare i rapporti con le realtà giallorosse.

“Solo una volta ufficializzati gli acquirenti si potrebbe eventualmente aprire una trattativa cui farebbe seguito una doverosa due diligence. Quindi in conclusione nessuna trattativa con chi non si conosce”.

Pezzi accenna anche ai bilanci societari: “Ricordo inoltre al riguardo, che i bilanci, corredati dalle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, sono sempre regolarmente depositati in camera di commercio e liberamente consultabili.

“Da ultimo mi preme rimarcare che a brevissimo è previsto un Consiglio di Amministrazione del Ravenna FC Spa cui seguiranno le decisioni operative relative alla prossima stagione.”