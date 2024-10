Altra grande soddisfazione per Imam Bouhouch, il peso massimo allievo dell’ex campione europeo Alberto Servidei, che in seguito all’argento conquistato ai campionati nazionali élite 2023, ha attirato su di sè l’attenzione del CT della nazionale.

Il pugile ravennate, ha infatti ricevuto una convocazione ad un ritiro con la nazionale presso il centro federale di Assisi, dove dal 15 al 19 ottobre sarà seguito da Francesco Damiani, Roberto Cammarelle e dallo staff azzurro.

La Ravenna boxe nel frattempo sta lavorando ai preparativi del prossimo evento, che si terrà al PalaCosta di Ravenna. La manifestazione, la cui data sarà annunciata a breve, vedrà protagonisti oltre ad una selezione di pugili dilettanti, ben due incontri professionistici, che avranno come protagonisti i pugili di casa Alex Mohamad e Francesco Bacchereti.