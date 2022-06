Ogni mercoledì, giovedì e domenica il centro storico torna ad animarsi con Ravenna Bella di Sera: musica, comicità, balli, poesia, laboratori per bambini (in particolare il venerdì in piazza Marsala), burattini si alterneranno per le vie del centro, dove i negozi rimarranno aperti. Novità di quest’anno Ravenna Banda di Sera: percorsi musicali ideati dal comitato Spasso in Ravenna