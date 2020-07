Ravenna Bella di Sera. Le aperture serali dei commercianti: “Il nostro è un servizio per Ravenna”, “Una città di mare è giusto che sia aperta la sera”

Da mercoledì 10 giugno, ogni mercoledì e ogni venerdì, cittadini e cittadine stanno vivendo il centro storico ravennate nelle ore più fresche della giornata, quelle serali, per concedersi una passeggiata in compagnia e in spensieratezza con la possibilità di fare shopping, con più calma rispetto alle ore diurne, e per fare anche un po’ di chiacchiere con i negozianti tra un acquisto e l’altro. “Ravenna Bella di Sera” sta continuando: abbiamo riscontrato soddisfazione da parte degli esercenti, in particolare di via Diaz e di via Cairoli, per l’apertura serale delle attività in estate.