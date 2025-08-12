Ultime due serate con Ravenna Bella di Sera, in piazza San Francesco, a ingresso libero e senza prenotazione.
Mercoledì 13 agosto, alle 20.45, aprirà la serata l’esibizione degli allievi delle scuole di musica, cui seguirà Valentina Cortesi protagonista di To Be Choir, un evento corale inserito nella rassegna Le Stelle di Galla Placidia.
Venerdì 15 agosto, il galà lirico Future Stelle darà voce ai giovani talenti della Juilliard School e della Manhattan School of Music. La serata si aprirà alle 20.45 con una performance pianistica degli allievi delle scuole di musica.
La rassegna Ravenna Bella di Sera è promossa del servizio Turismo grazie al sostegno della Regione Emilia – Romagna e alla collaborazione di Spasso in Ravenna.