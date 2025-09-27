Nel pomeriggio di giovedì 26 settembre la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino guineano di 20 anni, regolare sul territorio nazionale e con precedenti specifici, sorpreso a cedere sostanze stupefacenti nei pressi dei Giardini Speyer.

L’operazione è scattata nell’ambito dei servizi di contrasto allo spaccio predisposti dalla Squadra Mobile della Questura di Ravenna. Gli agenti, appostati in zona, hanno notato uno scambio sospetto tra due giovani, uno dei quali giunto in bicicletta. Dopo un breve pedinamento il presunto spacciatore è stato bloccato.

Addosso al ragazzo gli operatori hanno rinvenuto un’ulteriore dose di hashish pronta per lo smercio.

Il giovane è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattinata di ieri il giudice ha convalidato l’arresto applicando nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Ravenna.