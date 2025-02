La Polizia di Stato della Questura di Ravenna ha arrestato un uomo, cittadino italiano, per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Nel tardo pomeriggio di ieri 11 febbraio, la Centrale Operativa della Questura ha inviato le Volanti presso un’abitazione della città, per la segnalazione di alcuni cittadini che avrebbero udito le urla di una donna provenire dall’interno di un appartamento.

Immediatamente due equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno raggiunto il luogo segnalato per l’intervento; al loro arrivo gli agenti hanno identificato due persone che si trovavano all’interno dell’abitazione, un uomo, che si trovava in un evidente stato di ebbrezza alcolica, e l’anziana madre.

Apprendevano che, per futili motivi, la donna sarebbe stata oggetto di violenze fisiche e psicologiche da parte del figlio, il quale, nella circostanza, ha mantenuto un atteggiamento minaccioso nei confronti del genitore anche alla presenza dei poliziotti.

Mentre la donna veniva trasportata in Ospedale a bordo di un’ambulanza sopraggiunta sul posto, per le lievi lesioni riportate, l’uomo veniva accompagnato in Questura ed arrestato per il reato di maltrattamenti in famiglia.

La Procura della Repubblica di Ravenna, informata dei fatti, disponeva la conduzione presso la locale Casa Circondariale in attesa dell’udienza di convalida.