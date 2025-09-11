Un arresto per spaccio è stato messo a segno a Ravenna grazie alla collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine. La Polizia di Stato ha infatti fermato un uomo, già noto per precedenti specifici, trovato in possesso di circa 50 grammi di cocaina.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta attraverso YouPol, l’applicazione che permette a chiunque – e in particolare ai più giovani – di denunciare in modo sicuro ed anonimo episodi di spaccio, bullismo e altre situazioni di rischio.

Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno raggiunto la zona di viale Europa, dove è stata segnalata l’attività sospetta. Dopo un controllo in un esercizio commerciale, hanno individuato l’uomo, che è stato accompagnato all’esterno e sottoposto a perquisizione personale e veicolare.

All’interno dello scooter a lui in uso è stato trovato un contenitore con la sostanza stupefacente, subito sequestrata. All’esito dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto per l’indagato la misura cautelare degli arresti domiciliari.

L’operazione conferma l’efficacia dell’impegno costante della Polizia di Stato nel contrasto al traffico di droga e l’importanza di strumenti come YouPol, che rafforzano la sinergia tra comunità e istituzioni nella tutela della sicurezza.