Nella giornata di sabato la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza un cittadino tunisino di 28 anni, accusato di furto aggravato.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione di alcuni movimenti sospetti nei pressi di un negozio di abbigliamento del centro. Gli agenti delle Volanti hanno individuato il giovane mentre tentava di piazzare la merce che poco prima aveva sottratto dall’attività commerciale. La refurtiva è stata recuperata e restituita.

All’udienza di convalida, il giudice ha disposto per l’uomo la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Ravenna.

La Questura sottolinea come l’episodio dimostri l’efficacia della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine nel contrasto ai reati predatori.