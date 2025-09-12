Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato di Ravenna. Nella giornata di ieri, nel corso di un servizio congiunto con il Reparto Prevenzione Crimine, gli agenti hanno arrestato un 18enne tunisino trovato in possesso di sostanza stupefacente.

Il giovane è stato fermato ai Giardini Speyer e, a seguito della perquisizione, gli sono stati sequestrati un bilancino di precisione, 46 grammi di hashish e 135 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Condotto in Questura, dopo gli accertamenti di rito, è stato arrestato.

L’operazione rientra in un più ampio piano di intensificazione dei controlli nell’area dei Giardini Speyer, che ha portato all’identificazione di circa quaranta persone, venti delle quali già note alle forze dell’ordine.

Sempre nella stessa giornata, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un ordine di carcerazione nei confronti di un altro cittadino tunisino, accompagnato presso la Casa Circondariale di Ravenna.

L’attività testimonia l’impegno delle forze dell’ordine nel rafforzare la sicurezza urbana e nel contrasto ai fenomeni di spaccio e microcriminalità.